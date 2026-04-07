В Павлове Нижегородской области построят центр спортивных единоборств

Там будут проводить бесплатные тренировки для детей в возрасте 6 лет и старше.

Источник: Национальные проекты России

Центр спортивных единоборств «Сокол» построят в Павлове в Нижегородской области в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России», сообщили в пресс-службе правительства региона.

Учреждение будет расположено на территории стадиона «Торпедо». Внутри центра оборудуют три просторных зала, удобные раздевалки, сауны для восстановления спортсменов после тренировок.

В учреждении дети в возрасте 6 лет и старше смогут бесплатно заниматься под руководством лучших наставников. Там для ребят будут организованы тренировки по боксу, карате, самбо, дзюдо, греко-римской борьбе, гимнастике и другими видам спорта.

«Новый центр спортивных единоборств будет способствовать развитию существующего потенциала и привлечению новых талантов в эти виды спорта», — отметил генеральный директор Павловского автобусного завода, который займется строительством и оснащением нового спортобъекта, Андрей Васильев.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.