Больше половины калининградцев заявили, что часть рабочего времени тратят на бесполезные обязанности

Доходит до того, что около трети рабочего дня люди занимаются бессмысленными делами.

Больше половины (61%) калининградцев считают, что часть своего рабочего времени зачастую и периодически тратят на бесполезные обязанности. Об этом сообщает сервис SuperJob со ссылкой на результат свежего опроса.

При этом 39% калининградцев никогда не выполняют на работе бессмысленные задачи. У остальных же бессмыслица «убивает» около трети рабочего дня или трудовой смены.

Впереди тут кладовщики, продавцы и офис-менеджеры, которые уверены, что много времени у них уходит на выполнение бесполезных и никому не нужных действий.

Выше ценят свой труд работники детских садов и медики, бухгалтеры, водители.