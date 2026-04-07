Больше половины калининградцев заявили, что часть рабочего времени тратят на бесполезные обязанности

Больше половины (61%) калининградцев считают, что часть своего рабочего времени зачастую и периодически тратят на бесполезные обязанности. Об этом сообщает сервис SuperJob со ссылкой на результат свежего опроса.
При этом 39% калининградцев никогда не выполняют на работе бессмысленные задачи. У остальных же бессмыслица «убивает» около трети рабочего дня или трудовой смены.
Впереди тут кладовщики, продавцы и офис-менеджеры, которые уверены, что много времени у них уходит на выполнение бесполезных и никому не нужных действий.
Выше ценят свой труд работники детских садов и медики, бухгалтеры, водители.