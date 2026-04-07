Из-за суровой зимы затраты на содержание дорог в Калининградской области выросли почти вдвое. Об этом рассказал первый заместитель губернатора Валерий Шерин на оперативном совещании в правительстве.
В связи с обильными снегопадами и длительными морозами затраты по зимнему содержанию дорог в текущем периоде значительно превысили запланированные расходы. Примерная стоимость выполненных работ по зимнему содержанию с начала периода, это ноябрь 2025 года, по конец марта составила около 900 миллионов рублей. Для сравнения аналогичные затраты на зимнее содержание в период 2024—2025 годов составили 510 миллионов, — сказал Шерин.
Чиновник добавил, что сейчас специалисты уточняют объём необходимого ямочного ремонта после зимы. По его словам, работы могут потребовать увеличения финансирования. Он пообещал позднее представить предложения по корректировке бюджета.
Ранее губернатор Алексей Бесрозванных говорил о выделении дополнительных 200 миллионов рублей на содержание дорог после зимы. Он поручал главам муниципалитетов провести мониторинг и составить список проезжих частей, которые больше всего пострадали.
Прошедшая зима стала одной из самых холодных в области в XXI веке. Температура практически не поднималась выше нуля в течение двух месяцев. Дороги после морозов покрылись ямами и трещинами, что стало особенно заметно с приходом весны.