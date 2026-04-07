Из-за суровой зимы затраты на содержание дорог в Калининградской области выросли почти вдвое

В связи с обильными снегопадами и длительными морозами затраты по зимнему содержанию дорог в текущем периоде значительно превысили запланированные расходы. Примерная стоимость выполненных работ по зимнему содержанию с начала периода, это ноябрь 2025 года, по конец марта составила около 900 миллионов рублей. Для сравнения аналогичные затраты на зимнее содержание в период 2024—2025 годов составили 510 миллионов, — сказал Шерин.