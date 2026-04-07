Пенсионеры Саратовской области научились готовить пельмени по-башкирски

Также в мастер-классе приняли участие их внуки.

Источник: Национальные проекты России

Кулинарный мастер-класс «Пельмени по-башкирски» для пожилых провели в Комплексном центре социального обслуживания населения Красноармейского района Саратовской области, сообщили в министерстве труда и социальной защиты региона. Организация подобных событий отвечает задачам нацпроекта «Семья».

Мероприятие провел «серебряный» волонтер Александр Балыбин. На учебной кухне центра соцобслуживания жители старшего возраста вместе с внуками лепили пельмени с картофельной начинкой по традиционному башкирскому рецепту. Подчеркивается, что тематический мастер-класс организован в рамках Года единства народов России.

«Лепка пельменей — это традиция, которая объединяет поколения», — отметил Александр Балыбин.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

