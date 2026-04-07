Жители Нижегородской области в 2025 году потратили полмиллиарда рублей на антидепрессанты

Жители Нижегородской области резко увеличили потребление препаратов от депрессии, потратив на них более 515 млн рублей в 2025 году. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем канале «Бокал прессека» в MAX.
Эксперты отмечают, что спрос в натуральном выражении вырос на 22,4%, а денежные расходы населения увеличились сразу на 37,5%. Нижегородская область при этом занимает шестую строчку среди субъектов России по доле продаж. По среднедушевому потреблению регион находится на 16 месте (173,4 упаковки на 1000 человек).
«Тренд усилился в начале 2026 года: за январь и февраль продажи в рублях подскочили на 34,5% относительно того же периода прошлого года. За два месяца нижегородцы уже купили 92,7 тыс. упаковок на сумму 96,2 млн рублей. Примечательно, что расходы растут почти в два раза быстрее, чем количество купленных упаковок, что говорит о существенном подорожании терапии», — подчеркнул Никонов.
