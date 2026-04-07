Почему Благовещение в 2026 году обретает особый смысл

В притче о десяти девах говорится о том, что пять из них были мудрыми, а ещё пять — неразумными. Часть из них, ожидая приглашения на брачный пир, имели с собой в светильниках масло, а остальные масла такого не имели. И, когда раздался возглас, что придёт жених для встречи, в которую необходимо зажечь светильники, те, кто не имели масла, стали просить его у имеющих. Тогда неразумные обратились к мудрым с просьбой поделиться маслом, но те посоветовали девам приобрести у торговцев. После этого вернулись неразумные девы, но жених им не открыл, сказав, что не знает их.