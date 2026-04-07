Почему Благовещение в 2026 году обретает особый смысл

Великий вторник — второй день Страстной седмицы, одного из самых скорбных и строгих периодов во время Великого поста. В 2026 году он совпал с Благовещением Пресвятой Богородицы — днём, когда Дева Мария узнала, что станет Матерью Спасителя. Такое совпадение случается крайне редко и придаёт празднику особый смысл. Один и тот же день сочетает в себе радостную весть о будущем рождении Иисуса Христа и воспоминания о последних его земных днях. О духовном смысле Великого вторника vrn.aif.ru рассказал проректор по научной и методической работе Воронежской духовной семинарии Константин Рева.
«Важно быть готовыми к встрече с Господом».
Ночь на вторник Иисус Христос также провёл в Вифании. Утром Он вернулся в Иерусалимский храм и много учил в храме и вне его. Первосвященники и старейшины, слыша притчи Спасителя, задумали схватить Его и убить. Но напасть открыто не решались, поскольку боялись народа, который почитал Его за пророка. В этот день мы слышим притчи о дани кесарю и о воскресении мёртвых, о Страшном суде и кончине мира, о десяти девах и о талантах.
«Все притчи, которые Иисус Христос рассказывает своим ученикам, — о том, как важно бодрствовать и быть готовыми встретить Господа нашего и Спасителя», — поясняет отец Константин.
«Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на Престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов… “(Мф. 25:31). Бодрствуйте! Не расслабляйтесь! — один из важнейших призывов, с которым Иисус Христос обращается к своим ученикам.
В Великий вторник ключевыми текстами являются два фрагмента из 25-й главы Евангелия от Матфея. Это притчи о десяти девах и о талантах. Обе они были произнесены Спасителем в Иерусалиме.
В притче о десяти девах говорится о том, что пять из них были мудрыми, а ещё пять — неразумными. Часть из них, ожидая приглашения на брачный пир, имели с собой в светильниках масло, а остальные масла такого не имели. И, когда раздался возглас, что придёт жених для встречи, в которую необходимо зажечь светильники, те, кто не имели масла, стали просить его у имеющих. Тогда неразумные обратились к мудрым с просьбой поделиться маслом, но те посоветовали девам приобрести у торговцев. После этого вернулись неразумные девы, но жених им не открыл, сказав, что не знает их.
Притча о десяти девах вводит тему близости Второго пришествия Спасителя, которое угадывается под приходом жениха к невесте.
«В церковной традиции приобретение масла девами понимается как приобретение добрых дел. Масло (елей) служит образом милости. Поэтому каждый христианин должен собрать добрые дела, которые он с успехом может принести Господу как своё приношение в то время, когда Господь явится для того, чтобы осудить этот мир», — поясняет священник.
Не прячьте дары и таланты.
В притче о талантах говорится о необходимости реализации талантов, дарованных нам Господом. Она повествует о человеке, который перед отъездом в другую страну раздал трём своим рабам таланты. Под ними подразумевается определённая денежная сумма, которую они могли пустить в оборот. Двое из трёх наёмников смогли пустить монеты в дело и приумножить их, а третий закопал талант в землю, оставив на лучшие времена. Вернувшийся господин воздаёт должное каждому и осуждает того, кто своей леностью и пренебрежением к своему таланту не принёс пользы для своего господина.
«В отрывках, читаемых в Великий вторник, предостерегаются люди от чрезмерной лености и апатии в отношении к исполнению заповедей Божьих, потому что каждому предстоит дать ответ. Именно этими притчами предваряет Господь последующий путь к своим страданиям», — отмечает отец Константин.
Радость дня и предостережение о конце.
Когда Великий вторник совпадает с днём Благовещения Пресвятой Богородицы, как в этом году, богослужение приобретает дополнительные особенности.
«Обычные чтения из Священного Писания дополняются фрагментами, которые повествуют о беседе Архангела Гавриила с Девой Богородицей и выражением с её стороны согласия послужить промыслу Божию в качестве Матери Господа нашего Иисуса Христа», — рассказывает священник.
Это подчёркивает важность праздника, который является одним из двунадесятых. Таким образом, идя навстречу ко Кресту Христову, мы вспоминаем самое начало истории нашего спасения.