В Новосибирске обманутые дольщики «Новомарусино» не могут найти застройщика

Более 700 семей вложили деньги в квартиры жилого комплекса «Новомарусино». Многие из них так и не дождались ни жилья, ни денег, ни справедливости. Некоторые дольщики уже умерли, так и не увидев результата. Историю одной дольщицы, смело боровшейся за справедливость, но так и не дожившей до окончания дела, читайте в материале Om1.Новосибирск.
А теперь тех, кто выжил и продолжает бороться, приглашают в Москву — по месту жительства застройщика, которого не могут найти даже после приговора. Варвянский, по данным потерпевших, исчез и находится в розыске, но в официальной базе данных МВД этой информации нет.
Что решил суд.
Осенью 2025 года Новосибирский областной суд ужесточил наказание застройщику жилого комплекса «Новомарусино» Вадиму Варвянскому. Ранее Ленинский районный суд приговорил его к 3 годам 4 месяцам принудительных работ и освободил от наказания, зачтя дни под стражей и домашним арестом. Областной суд это решение изменил: теперь Варвянский должен отбывать 3 года 4 месяца лишения свободы в колонии общего режима. Также его лишили права заниматься строительной деятельностью на два года.
Суд установил, что компания «Доступное жильё Новосибирск», которую возглавлял Варвянский, строила дома в «Новомарусино» за счёт средств дольщиков. Большая часть этих денег уходила на погашение личных долгов застройщика и выплаты сторонним компаниям, не имеющим отношения к проекту. Работы велись с многочисленными нарушениями строительных норм — это угрожало безопасности будущих жильцов. Варвянский игнорировал предписания надзорных органов, а земельные участки под стройку заложил без разрешения мэрии. В итоге новые дома так и не достроили. Более 700 дольщиков остались без квартир, общий ущерб превысил 1 миллиард рублей.
Странности после приговора.
Представительница обманутых дольщиков Людмила была в зале суда и сразу заметила необычное.
— Очень странно, но Варвянского в зале суда не было, был только его адвокат, который судорожно начал кому-то звонить после оглашения приговора, — рассказала она редакции Om1.Новосибирск.
Ситуация прояснилась, когда в феврале 2026 года Людмила снова пришла в суд — теперь за определением кассационного приговора.
— Получала в Ленинском суде определение кассационного приговора, и там мне сказали, что господин Варвянский не арестован, не отбывает срок, он исчез и находится в розыске, — говорит женщина.
Проверка редакции.
Корреспондент Om1.Новосибирск ввела данные Варвянского на официальном сайте МВД. Вот что выдала система:
«Результаты, удовлетворяющие вашему запросу, отсутствуют. Найдено: 0. По вашему запросу нет информации. База содержит информацию только о тех лицах, в отношении которых розыск ведётся в установленном порядке с использованием СМИ».
Получается, что в суде дольщикам сказали одно, а база розыска утверждает другое — или Варвянского действительно не ищут, или информация ещё не обновилась.
Письма счастья из Москвы.
Но на этом сюрпризы для обманутых дольщиков не закончились. В конце января 2026 года пострадавшие начали получать уведомления, которые их поставили в тупик.
— Внимание, важная информация для всех пострадавших от действий Варвянского. Сейчас всем приходят оповещения, что наши иски будут рассматривать в Москве, по месту жительства Варвянского. Что является нарушением наших прав. У немногих, а точнее у единиц, будет реальная возможность быть на суде и отстаивать свои права, — сообщили дольщики в группе ВКонтакте «Дольщик Новосибирска ЖК Новомарусино».
Иски о компенсации морального и материального ущерба, которых ждали больше года, вдруг перенесли в Кунцевский районный суд Москвы. Туда, где, по версии суда, проживает Вадим Варвянский.
— Наши вопросы: а какое «место жительства», если он обязан в ближайшие два года находиться в колонии общего режима? Ответа нет, — пишут дольщики.
300 человек — в Москву?
В феврале в «Госуслуги» дольщиков начали приходить оповещения: Кунцевский районный суд Москвы приглашает более 300 человек на заседания по их искам, начиная с марта. Заседания назначены в разные даты, и каждому дольщику нужно лично присутствовать в столице.
Так, судебное заседание героини, общавшейся с редакцией Om1.Новосибирск, в категории «Иные о возмещении имущественного вреда» пройдёт в середине апреля в Кунцевском районном суде и будет открытым.
Сам Варвянский признан банкротом ещё в 2021 году, а реализация его имущества производится по сей день.
В сообществе дольщики уже окрестили эту ситуацию «максимальным кринжем». Люди, многие из которых потеряли сотни тысяч и миллионы рублей, теперь вынуждены либо ехать за тысячи километров, либо рисковать, что их иски рассмотрят без них.
Редакция Om1.Новосибирск направила запрос в Ленинский районный суд с просьбой прояснить реальный статус Вадима Варвянского — находится ли он в розыске, отбывает ли наказание или действительно исчез. Ответы будут опубликованы при получении.