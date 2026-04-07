Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске обманутые дольщики «Новомарусино» не могут найти застройщика

Застройщика Вадима Варвянского приговорили к реальному сроку за хищение миллиарда рублей и обман 700 семей. Но на суде его не было, а после приговора он исчез.

Источник: Om1 Новосибирск

Более 700 семей вложили деньги в квартиры жилого комплекса «Новомарусино». Многие из них так и не дождались ни жилья, ни денег, ни справедливости. Некоторые дольщики уже умерли, так и не увидев результата. Историю одной дольщицы, смело боровшейся за справедливость, но так и не дожившей до окончания дела, читайте в материале Om1.Новосибирск.

А теперь тех, кто выжил и продолжает бороться, приглашают в Москву — по месту жительства застройщика, которого не могут найти даже после приговора. Варвянский, по данным потерпевших, исчез и находится в розыске, но в официальной базе данных МВД этой информации нет.

Что решил суд.

Осенью 2025 года Новосибирский областной суд ужесточил наказание застройщику жилого комплекса «Новомарусино» Вадиму Варвянскому. Ранее Ленинский районный суд приговорил его к 3 годам 4 месяцам принудительных работ и освободил от наказания, зачтя дни под стражей и домашним арестом. Областной суд это решение изменил: теперь Варвянский должен отбывать 3 года 4 месяца лишения свободы в колонии общего режима. Также его лишили права заниматься строительной деятельностью на два года.

Суд установил, что компания «Доступное жильё Новосибирск», которую возглавлял Варвянский, строила дома в «Новомарусино» за счёт средств дольщиков. Большая часть этих денег уходила на погашение личных долгов застройщика и выплаты сторонним компаниям, не имеющим отношения к проекту. Работы велись с многочисленными нарушениями строительных норм — это угрожало безопасности будущих жильцов. Варвянский игнорировал предписания надзорных органов, а земельные участки под стройку заложил без разрешения мэрии. В итоге новые дома так и не достроили. Более 700 дольщиков остались без квартир, общий ущерб превысил 1 миллиард рублей.

Странности после приговора.

Представительница обманутых дольщиков Людмила была в зале суда и сразу заметила необычное.

— Очень странно, но Варвянского в зале суда не было, был только его адвокат, который судорожно начал кому-то звонить после оглашения приговора, — рассказала она редакции Om1.Новосибирск.

Ситуация прояснилась, когда в феврале 2026 года Людмила снова пришла в суд — теперь за определением кассационного приговора.

— Получала в Ленинском суде определение кассационного приговора, и там мне сказали, что господин Варвянский не арестован, не отбывает срок, он исчез и находится в розыске, — говорит женщина.

Проверка редакции.

Корреспондент Om1.Новосибирск ввела данные Варвянского на официальном сайте МВД. Вот что выдала система:

«Результаты, удовлетворяющие вашему запросу, отсутствуют. Найдено: 0. По вашему запросу нет информации. База содержит информацию только о тех лицах, в отношении которых розыск ведётся в установленном порядке с использованием СМИ».

Получается, что в суде дольщикам сказали одно, а база розыска утверждает другое — или Варвянского действительно не ищут, или информация ещё не обновилась.

Письма счастья из Москвы.

Но на этом сюрпризы для обманутых дольщиков не закончились. В конце января 2026 года пострадавшие начали получать уведомления, которые их поставили в тупик.

— Внимание, важная информация для всех пострадавших от действий Варвянского. Сейчас всем приходят оповещения, что наши иски будут рассматривать в Москве, по месту жительства Варвянского. Что является нарушением наших прав. У немногих, а точнее у единиц, будет реальная возможность быть на суде и отстаивать свои права, — сообщили дольщики в группе ВКонтакте «Дольщик Новосибирска ЖК Новомарусино».

Иски о компенсации морального и материального ущерба, которых ждали больше года, вдруг перенесли в Кунцевский районный суд Москвы. Туда, где, по версии суда, проживает Вадим Варвянский.

— Наши вопросы: а какое «место жительства», если он обязан в ближайшие два года находиться в колонии общего режима? Ответа нет, — пишут дольщики.

300 человек — в Москву?

В феврале в «Госуслуги» дольщиков начали приходить оповещения: Кунцевский районный суд Москвы приглашает более 300 человек на заседания по их искам, начиная с марта. Заседания назначены в разные даты, и каждому дольщику нужно лично присутствовать в столице.

Так, судебное заседание героини, общавшейся с редакцией Om1.Новосибирск, в категории «Иные о возмещении имущественного вреда» пройдёт в середине апреля в Кунцевском районном суде и будет открытым.

Сам Варвянский признан банкротом ещё в 2021 году, а реализация его имущества производится по сей день.

В сообществе дольщики уже окрестили эту ситуацию «максимальным кринжем». Люди, многие из которых потеряли сотни тысяч и миллионы рублей, теперь вынуждены либо ехать за тысячи километров, либо рисковать, что их иски рассмотрят без них.

Редакция Om1.Новосибирск направила запрос в Ленинский районный суд с просьбой прояснить реальный статус Вадима Варвянского — находится ли он в розыске, отбывает ли наказание или действительно исчез. Ответы будут опубликованы при получении.