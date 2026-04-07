217 школ Нижегородской области приняли участие в профориентационном проекте

Подведены итоги масштабного профориентационного проекта «Карьерный урок: Государственная и муниципальная служба», организованного Нижегородским институтом управления Президентской академии и молодежным центром карьеры КУПНО. СТАРТ при поддержке министерства кадровой политики правительства Нижегородской области, министерства образования и науки региона.
В проекте приняли участие более 20 тысяч учащихся из 217 школ Нижнего Новгорода и области. Целью проекта стало привлечение заинтересованной молодежи к знакомству с работой в органах власти. Больше всего участников представили школы Дзержинска, Нижнего Новгорода и Семенова, а также в топ-5 также вошли школы Павловского и Кулебакского муниципальных округов.
За время реализации проекта было проведено 1 027 уроков в 28 муниципальных образованиях области. В среднем каждая школа приняла у себя по 5 занятий, на которых учащиеся узнавали о существующих в госслужбе профессиях и изучали основные понятия сферы госуправления. Кроме уроков для школьников проводились и тематические викторины.
«Работа проделана колоссальная. Ещё на этапе разработки цикла карьерных уроков мы ставили задачу — рассказать школьникам Нижегородской области о возможностях государственной и муниципальной службы. И нам это удалось! Это не просто уроки профориентации или знакомство с профессиями сферы государственного и муниципального управления, это помощь в принятии решения о дальнейшем образовании и трудоустройстве! Надеюсь, ребята узнали больше о путях построения своей будущей карьеры и смогут совершить осознанный выбор, ведь государственная служба — это настоящее призвание, миссия и шанс реализовать себя в профессии с высокой социальной значимостью», — рассказала директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева. И.о. министра кадровой политики Правительства Нижегородской области Роман Марков отметил, что министерство заинтересовано не в том, чтобы просто заполнить вакансии, а стремится привлекать к работе молодежь, которая готова вкладывать энергию в развитие региона.
«Наша миссия — находить людей, которые понимают, что цифровизация, новые экономические вызовы, запрос общества на открытость — это не угроза, а поле для профессиональной реализации. Именно на взращивание такого поколения специалистов и направлены карьерные уроки», — сказал Роман Марков.
Участники и организаторы проекта высоко оценили его содержание, а география участников показала высокий интерес к теме: 87% участников представляют муниципальные районы.
Как рассказала руководитель Молодёжного центра карьеры Нижегородской области Елизавета Ляшкова, кроме проекта, связанного с госслужбой, центр организует серию уроков и по другим направлениям, связанным с карьерным ростом.
«Флагманским проектом стал урок “Живи и работай в Нижегородской области”, который в прошлом году занял второе место в конкурсе лучших практик по трудоустройству молодежи Министерства труда и социальной защиты РФ, сфокусированный на возможностях образования в регионе. Формат живого диалога с экспертами и практические кейсы позволяют школьникам не только узнать о востребованных профессиях, но и примерить на себя роль специалиста в той или иной сфере», — отметила она.
Организаторы проекта «Карьерный урок: Государственная и муниципальная служба» отметили, что он стал важным шагом в построении системы непрерывной профориентации в Нижегородской области, и планируют предлагать участникам больше возможностей: от стажировок до поступления на профильные направления в вузы региона.