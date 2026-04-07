Инвестиция в будущее: как диспансеризация помогает заботиться о здоровье

Врачи уверены: многие болезни можно предотвратить, если вовремя обнаружить их и начать лечение. Чтобы напомнить об этом, ежегодно 7 апреля отмечают Всемирный день здоровья.
Сделать так, чтобы медицинская помощь была доступна каждому в нашей стране, помогает нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». А выявить риски для здоровья и даже заболевания, прежде чем они станут серьезной проблемой, — диспансеризация. Рассказываем, как она проводится.
Диспансеризация — один из главных инструментов для профилактики заболеваний. Она позволяет своевременно обнаружить проблемы со здоровьем и начать лечение. Конечно, на государственном уровне этой теме уделяют особое внимание.
«В России сегодня сразу несколько национальных проектов содержат блок вопросов, направленных на профилактику. Это и нацпроект “Продолжительная и активная жизнь”, где развиваются сети поликлинических подразделений и женских консультаций по всей стране. Это блоки вопросов нацпроекта “Семья”, в который включены направления, касающиеся сохранения репродуктивного здоровья и поддержания высокого уровня рождаемости. Это нацпроект “Новые технологии сбережения здоровья”, где блок вопросов профилактического направления также силен», — заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на недавнем форуме «Здоровое общество».
В прошлом году, по данным Минздрава, профилактические медицинские осмотры прошли более 104 млн жителей страны, включая 2,5 млн детей. Как сообщили в министерстве, все чаще врачи стали проводить их на выезде. Благодаря этому люди проходили обследования, не покидая рабочее место. В прошлом году это смогли сделать почти 1,9 млн человек.
Специалисты аналитического центра ВЦИОМ опросили 1150 работающих россиян старше 18 лет и выяснили, что практически каждый из них слышал о диспансеризации. Однако прошли ее пока не все. Четверть респондентов последний раз проходили такой медосмотр в положенное время на работе, куда приезжали врачи по приглашению руководства. Чуть больше трети проверяли здоровье самостоятельно, посетив поликлиники или профильные центры. А вот 43% опрошенных работающих людей признались, что не проходили диспансеризацию ни разу.
«Далеко не все понимают, что инвестиции в здоровье — это не покупка абонемента в фитнес-зал или приобретение акций медицинской компании, как это иногда транслируют в рекламе. В этом определении заложен совершенно другой смысл, — подчеркнула главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова. — Для современного человека должно быть в порядке вещей навещать врача не когда “что-то беспокоит”, а проверяться регулярно и знать, что все нормально. Это вопрос ответственности перед собой, своей семьей, трудовым коллективом».
Напомним, что в список обследований, которые проводят во время диспансеризации, входят несколько видов анализов крови, измерение давления, электрокардиограмма сердца, флюорография легких, а также серия скринингов, помогающих на ранних стадиях обнаружить сахарный диабет, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.
Сахарный диабет.
Сахарный диабет, который часто развивается бессимптомно, нередко помогает выявить именно диспансеризация. В России с этим диагнозом живут около 6 млн человек, и большинство из них, начав вовремя лечение, живут активно и полноценно.
К примеру, в Нижегородской области с начала этого года мобильные бригады врачей на передвижных медицинских комплексах провели уже более 11 тыс. консультаций для жителей сел и деревень региона. Медики выполнили свыше 23 тыс. обследований, включая флюорографию, маммографию и ультразвуковые исследования. Такие «поезда здоровья» очень важны для тех, кто по разным причинам откладывает визит к врачу.
«Свыше 1,5 тысячи нижегородцев с сахарным диабетом уже получили квалифицированную помощь в диамобиле — специальном передвижном модуле с возможностью инструментальных обследований, — сообщил и. о. директора Нижегородской областной клинической больницы им. Н. А. Семашко Сергей Богданов. — К сожалению, некоторые пациенты годами не посещают врачей. А “поезда здоровья” помогли впервые выявить у 180 жителей региона такие заболевания, как злокачественные новообразования, болезни сердца и сахарный диабет».
Сегодня в целом по стране более 61 тыс. детей от 2 до 17 лет с сахарным диабетом I типа и 53 тыс. беременных женщин по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы. Открывают «Школы диабета», в которых прошли обучение уже свыше 822 тыс. пациентов.
Сердечно-сосудистые заболевания.
Гипертония — стойкое повышение давления выше 140/90 мм ртутного столба — тоже может протекать незаметно. Головокружение и слабость списывают на «перемену погоды», а тем временем болезнь прогрессирует и постепенно затрагивает мозг, сердце, сосуды, почки.
По данным специалистов, сегодня гипертония есть примерно у 40% взрослого населения России. Для оказания помощи им работают более 640 региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. Программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями приняты во всех 89 субъектах РФ. Более 1 миллиона человек с высоким риском осложнений получили в 2025 году бесплатные лекарства.
В Пермском крае в клиническом кардиологическом диспансере недавно заработал современный мультиспиральный компьютерный томограф, приобретенный по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». С помощью него обследовали уже более 150 человек. Новый аппарат позволяет проводить высокоточную диагностику широкого спектра заболеваний сердца и сосудов. Время сканирования с использованием контрастного вещества не превышает 30 минут.
«Новый томограф станет неоценимым помощником кардиологам и кардиохирургам при постановке диагноза экстренным пациентам, например, с тромбоэмболией легочной артерии, когда своевременная диагностика играет решающую роль в спасении жизни человека», — рассказал заведующий рентгеновским отделением Юрий Жижилев.
Онкологические заболевания.
Чем раньше обнаружить рак, тем больше шансов на то, что лечение будет эффективным. Число пациентов с онкологическими диагнозами, которые в минувшем году прошли его, достигло 2,8 млн. По сравнению с данными Минздрава за 2024 год их количество выросло на 200 тысяч. И в этом важную роль сыграла диспансеризация.
В ее программу входят такие виды онкоскрининга, как маммография, цитологическое исследование, анализ крови на простатический специфический антиген (ПСА), а с 2026 года — анализ на ДНК вирус папилломы человека (ВПЧ) для женщин. Если у врачей есть основания для более подробного обследования, пациента направляют на гастроскопию и колоноскопию. Первое исследование помогает уточнить состояние пищевода, желудка и 12-перстной кишки, а второе — внутренней поверхности толстой кишки.
В Татарстане в 2025 году при помощи диспансеризации врачам удалось выявить 20,3 тыс. случаев злокачественных новообразований. Большинство из них обнаружили на ранних стадиях.
«В этом году диспансеризацией в регионе мы планируем охватить более 1,4 миллиона человек, еще более полумиллиона смогут пройти репродуктивную диспансеризацию, — отметил главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Республики Татарстан Эдуард Нагуманов. — Осталось только каждому из нас позволить себе прийти на диспансеризацию в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС и повысить шансы сохранить свое здоровье».
Чтобы расширить возможности ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний, до конца 2026 года в федеральных медучреждениях будут переоснащены 33 радиологических отделения. Модернизируют и четыре циклотрона, необходимые при производстве радиофармацевтических препаратов, которые используют для диагностики и лечения разных видов рака.
Советы врачей.
По мнению медиков, помимо диспансеризации, предотвратить развитие серьезных недугов помогает соблюдение нескольких базовых принципов:
● Регулярная физическая активность — не менее 150 минут умеренных нагрузок в неделю. Подойдут ходьба, плавание, велосипед, работа в саду — любая активность, которая органично вписывается в привычный распорядок дня.
● Сбалансированное питание с преобладанием овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов, с ограничением жареного, копченого, переработанного мяса и простых углеводов.
● Контроль веса. Даже умеренное снижение массы тела при ее избытке заметно уменьшает нагрузку на сердце и снижает риск нарушений обмена веществ.
● Регулярное измерение давления, контроль уровня глюкозы и холестерина в крови — особенно для лиц старше 40 лет и тех, у кого есть наследственная предрасположенность.
● Отказ от курения и алкоголя. Эти вредные привычки входят в число наиболее значимых причин развития хронических заболеваний.
● Полноценный сон продолжительностью 7−8 часов нормализует обменные процессы, гормональный фон и работу иммунной системы.
● Управление стрессом и соблюдение режима труда и отдыха снижают хроническую нагрузку на организм.
А мы напоминаем, что главная цель национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, ведется цифровизация медучреждений.