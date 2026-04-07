В Красноярске рыбак выжил после крушения лодки под мостом «777»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня днем в Красноярске произошло чрезвычайное происшествие на реке Енисей: лодка столкнулась с опорой моста «777», перевернулась и затонула.

Источник: НИА Красноярск

В момент аварии в лодке находился 73-летний рыбак. Мужчина был в спасательном жилете — именно это позволило ему удерживаться на воде после крушения. Очевидцы заметили пострадавшего и незамедлительно вызвали экстренные службы по номеру 112.

На место оперативно прибыли спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда. Действуя совместно с другими рыбаками, они быстро извлекли мужчину из воды, доставили его на берег и передали бригаде скорой помощи, сообщили в КГКУ «Спасатель».