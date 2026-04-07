Церемония вручения премии Тукая в этом году пройдет в селе Новый Кырлай

В этом году церемония вручения Тукаевской премии состоится в селе Новый Кырлай, где жил сам татарский поэт Габдулла Тукай.

Источник: Аргументы и факты

Мероприятие пройдет не в день его рождения 26 апреля, а на день раньше.

На награду номинированы генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, руководитель проектов в области культуры и сохранения наследия благотворительного фонда «Татнефть» Павел Корчагин, а также художественный руководитель ансамбля «Кадим Алмет» Эрдни Чавлинов. Среди претендентов также представители музыкальной сферы, литературы, искусства и кино.

В тот же день в селе после реконструкции откроется государственный литературно-мемориальный музейный комплекс поэта.