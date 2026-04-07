В клиниках «Медси» произошел сбой в компьютерной системе. В службе поддержки корреспонденту РБК сообщили, что время восстановления работы не известно.
Источник РБК на рынке информационной безопасности рассказал, что «у “Медси” наблюдается локальная проблема (сбой), хакерской атаки точно не было».
Позднее в пресс-службе «Медси» заявили РБК: «Информация не соответствует действительности. Никаких сбоев не было, все сервисы доступны для пациентов».
Летом прошлого года в работе информационной системы сети клиник «Медси» случился технический сбой. В пресс-службе компании тогда сообщили, что неполадки сохранялись «менее часа и временно повлияли на предоставление некоторых услуг». Проблема была быстро устранена, клиники продолжили работать в штатном режиме.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.