В Красноярском крае запустили необычный проект «Зеленая кнопка»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В регионе стартовала реализация проекта «Зеленая кнопка», направленного на цифровизацию особо охраняемых природных территорий и упрощение взаимодействия с туристами.
В пилотный проект вошел национальный парк «Красноярские Столбы», а также ряд других территорий региона: природный парк «Ергаки», государственный природный биосферный заповедник «Саяно-Шушенский» и национальный парк «Шушенский бор». Все они стали победителями грантового конкурса Президентского фонда природы в начале 2026 года. Инициатива реализуется Ассоциацией заповедников и национальных парков Алтай-Саянского экорегиона, объединяющей указанные ООПТ.
Проект предполагает внедрение единой цифровой платформы, которая позволит туристам оформлять электронные разрешения на посещение территорий, получать актуальную информацию о маршрутах и ограничениях, а также ориентироваться на местности. В экстренных ситуациях сервис сможет передавать координаты спасателям.
Для администраций ООПТ платформа должна упростить учет посетителей, автоматизировать документооборот и помочь в анализе туристических потоков.
Реализация проекта уже началась: сейчас идет первый этап, включающий сбор данных, заключение договоров и модернизацию сайта национального парка «Красноярские Столбы», рассказали в соцсетях парка.
Добавим, платформа «Зеленая кнопка» работает с 2023 года на территории ООПТ Камчатского края, а с 2025 года — в национальном парке «Смоленское Поозерье». В 2026 году при поддержке Президентского фонда природы к сервису также подключились новые территории в других регионах России.
В Красноярском крае проект рассчитан на год и должен завершиться в феврале 2027 года.
