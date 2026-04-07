В Красноярске начали строительство новой школы в микрорайоне «Агроуниверситет»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске стартовало строительство новой школы на улице Елены Стасовой в микрорайоне «Агроуниверситет». Об этом сообщил глава города Сергей Верещагин.
Подрядная организация уже приступила к первому этапу работ — забивке свай. Проект образовательного учреждения является нетиповым: здание будет состоять из четырех блоков разной этажности, соединенных переходом. В архитектурном облике предусмотрено витражное остекление. Особенности рельефа участка также повлияли на проектные решения. Планируется строительство системы подпорных стен с лестничными маршами.
Школа рассчитана на 1280 учеников, открыть ее планируют в 2028 году.
В настоящее время в Красноярске одновременно строятся четыре общеобразовательных учреждения общей вместимостью более 5 тысяч мест. «Объекты возводятся в 5-м мкрн Солнечного и Мичуринском. В Тихих Зорях школа будет сдана в этом году. Держу ход работ на контроле», — написал Сергей Верещагин в личном канале.