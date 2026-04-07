В Красноярске начали строительство новой школы в микрорайоне «Агроуниверситет»

В настоящее время в Красноярске одновременно строятся четыре общеобразовательных учреждения общей вместимостью более 5 тысяч мест. «Объекты возводятся в 5-м мкрн Солнечного и Мичуринском. В Тихих Зорях школа будет сдана в этом году. Держу ход работ на контроле», — написал Сергей Верещагин в личном канале.