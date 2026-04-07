31 незаконную свалку ликвидируют в лесах Нижегородской области

В лесах Нижегородской области в рамках акции «Чистый лес» ликвидируют 31 несанкционированную свалку. Сотрудникам Минлесхоза предстоит вывезти 271,5 кубометра мусора и строительных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона Роман Воробьев отметил, что состояние лесов напрямую влияет на экологическое благополучие региона. По его словам, ведомство ежегодно проводит работы по ликвидации свалок. К примеру, в прошлом году из лесов вывезли около 1,2 тысячи кубометров отходов и устранили 74 незаконные свалки. А начиная с 2022 года очищено уже 310 мест складирования мусора общим объемом свыше шести тысяч кубометров.
— Природное богатство Нижегородской области — наше общее достояние, и его сохранение — задача каждого жителя региона. Это не просто долг, а важная инвестиция в здоровье и качество жизни нынешних и будущих поколений, — считает Воробьев.
К слову, акция по очистке лесов запланирована на период с мая по август. И это не только работа Минлесхоза. Традиционно к ней присоединяются представители власти и местного самоуправления, школьники и студенты, арендаторы лесных участков, охотпользователи, казачество, а также волонтеры и просто неравнодушные жители.
При этом в ведомстве обращают внимание на важный момент: полномочий бороться со свалками твердых коммунальных отходов у Минлесхоза нет. Акция «Чистый лес» проводится исключительно по собственной инициативе ведомства.
Но даже если ведомство само берется за уборку, это не значит, что свалки в лесу — дело безобидное. За нарушение правил санитарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность. Штрафы для граждан — от 500 рублей до пяти тысяч, для должностных лиц — от 1 до 40 тысяч, а для юридических — от десяти до 500 тысяч.
Важно понимать, что мусор в лесу — это еще и пожарная опасность. За нарушение правил пожарной безопасности штрафы еще выше: гражданам грозит от 15 до 50 тысяч рублей, должностным лицам — от 30 до 90 тысяч, юридическим — от 100 тысяч до миллиона рублей.