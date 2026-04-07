В Кузбассе нашумевшее видео с пьющей школьницей оказалось розыгрышем

В соцсетях Кузбасса появилась запись, где 14-летняя девочка якобы пьёт алкоголь. Ролик быстро разлетелся и вызвал бурную реакцию — пользователи пожаловались в полицию, сообщает Сiбдепо.
Правоохранители оперативно нашли школьницу. Ею оказалась учащаяся МБОУ СОШ № 14. На допросе у инспектора по делам несовершеннолетних девочка призналась: она просто «прикалывалась». В бутылку из-под алкоголя была налита обычная вода, которую школьница продемонстрировала в рюмке. Своим знакомым она хотела показать шутку.
Сотрудники полиции провели с подростком серьёзную беседу о возможных последствиях подобных видео. Маме настоятельно рекомендовали внимательнее следить за дочерью и тем, что она выкладывает в интернет.
В ведомстве призвали родителей быть бдительнее: дети часто не осознают, что даже безобидная на первый взгляд шалость может разрушить репутацию и привести к разбирательствам в отделении.