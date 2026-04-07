Более 800 школьников посетили космическую выставку в Красноярске за первые сутки

Красноярский край стал одной из главных площадок стартовавшей накануне первой Всероссийской недели космоса. Тематические мероприятия запланированы до 12 апреля и приурочены к 65-летию со дня полета Юрия Гагарина. Оператором проведения Недели космоса в Красноярске выступает Корпорация развития Енисейской Сибири. В рамках события в Национальном центре «Россия» в Красноярске открылась масштабная выставка со стендами ведущих предприятий отрасли и вузов региона. Экспозиция знакомит с устройством космических аппаратов, позволяет гостям совершить виртуальное путешествие по Солнечной системе или представить себя изобретателями новой модели ракеты. За первые сутки работы выставки ее посетили более 800 школьников. Мероприятия в Центре будут проходить каждый день. В программе показы фильмов, творческие встречи, мастер-классы, открытые уроки. Так, завтра, 8 апреля, в Наццентре состоится ключевое событие недели — Космический форум. В нем примут участие представители власти, профильных предприятий, вузов, эксперты и ученые. Они обсудят перспективы развития отрасли. В рамках форума состоится встреча с космонавтом-испытателем отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина» жителем Красноярского края Кириллом Песковым. Мероприятия Недели космоса — образовательные, научно-просветительские и культурные — пройдут и в территориях региона. Напомним, накануне в центре Красноярска открыли выставку с фотографиями Гагарина и Королёва, губернатор вручил награды 46 сотрудникам космических предприятий.