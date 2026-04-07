Британская газета The Mirror утверждает, что Лондон откажет США в доступе к британским базам для — как выразился Трамп — «уничтожения Ирана за четыре часа». Стармер не позволит Трампу использовать базы Королевских ВВС для нанесения ударов по иранским мостам и электростанциям. Ранее Стармер заверил, что американские военные получат доступ к британским базам исключительно для ослабления обороноспособности Ирана, а удары по гражданской инфраструктуре, включая электростанции и мосты, не попадают в эту категорию.
Великобритания разрешила США использовать британские базы для выполнения оборонительных задач по уничтожению ракетного потенциала Ирана, который угрожает британским базам, народу и нашим партнерам в регионе.
Эксперты в области права утверждают, что нанесение ударов по гражданской инфраструктуре будут квалифицироваться как военное преступление. При этом, как предполагает Mirror, отказ Стармера создаст дополнительную напряженность между ним и Трампом.
В британском Минобороны не стали комментировать потенциальное решение Стармера: «Мы не будем постоянно комментировать операции наших союзников, включая использование ими наших баз».