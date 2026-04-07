Mirror: Британия откажет США в использовании баз для нанесения ударов по инфраструктуре Ирана

Британская газета The Mirror утверждает, что Лондон откажет США в доступе к британским базам для — как выразился Трамп — «уничтожения Ирана за четыре часа». Стармер не позволит Трампу использовать базы Королевских ВВС для нанесения ударов по иранским мостам и электростанциям. Ранее Стармер заверил, что американские военные получат доступ к британским базам исключительно для ослабления обороноспособности Ирана, а удары по гражданской инфраструктуре, включая электростанции и мосты, не попадают в эту категорию.