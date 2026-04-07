250 нижегородских студентов станут вожатыми в летних лагерях

На базе Мининского университета в Нижнем Новгороде стартует обучение 250 студентов нижегородских вузов профессии «Вожатый». Студенты смогут пройти интенсивный курс по педагогике и психологии, а затем устроиться на работу в летние лагеря. Обучение будет проходить за счет гранта Российских студенческих отрядов — вуз выиграл 3 миллиона рублей в открытом конкурсе Минобрнауки России.
— Вожатый — это не просто работа на каникулах. Это человек, который формирует у ребенка доверие к миру и интерес к учебе. За 20 лет мы обучили тысячи вожатых, и каждый год выпускники наших отрядов возвращаются в лагеря уже старшими вожатыми или методистами. Грант в 3 миллиона рублей позволит сделать подготовку современнее и доступнее для студентов со всей области, — отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.
В ходе обучения студенты смогут прослушать лекции по возрастной психологии, правовым основам, игровым технологиям и современным методам работы с детьми. Частью программы станет и обучение методам работы в рамках «Движения Первых». После окончания курса все выпускники получат свидетельство рабочей профессии.
Стоит отметить, что Мининский университет готовит вожатых уже четвертый год подряд. Со студентами работают преподаватели университета и представители регионального штаба РСО. Также вузом разработан открытый онлайн-курс и электронный ресурс «Капитаны счастливого детства». На этом портале представлены уже готовые сценарии, чек-листы и все необходимые памятки. В самом вузе тоже очень сильно вожатское движение. Здесь много лет успешно работают педагогические отряды «Фокус», «Фортуна», «Пазл», «Тепло», «Нить», «Палитра». Они работают вожатыми в детских лагерях по всей России.
