250 нижегородских студентов обучат работе вожатых в преддверии летнего сезона

В Нижнем Новгороде обучат 250 студентов работе вожатых, чтобы работать в летних лагерях. Соответствующий интенсивный курс по педагогике и психологии пройдет с апреля по май в Мининском университете.
Мининский университет выиграл грант Российских студенческих отрядов на 3 млн рублей в открытом конкурсе Минобрнауки России. На эти средства в этом году планируется запустить курс по профессии «Вожатый». При этом подобное обучение реализуется в вузе уже четвертый год подряд.
Работать с будущими вожатыми будут преподаватели кафедры общей и социальной педагогики, сотрудники отдела по молодёжной политике и представители регионального штаба РСО. В программу входят лекции по возрастной психологии, правовым основам, игровым технологиям и современным методам работы с детьми, в том числе в рамках «Движения Первых». После экзаменов выпускники получат свидетельство рабочей профессии и смогут трудоустроиться в региональные лагеря.
«Вожатый — это не просто работа на каникулах. Это человек, который формирует у ребенка доверие к миру и интерес к учебе. За 20 лет мы обучили тысячи вожатых, и каждый год выпускники наших отрядов возвращаются в лагеря уже старшими вожатыми или методистами», — отметил ректор вуза Виктор Сдобняков.
Также для самостоятельной подготовки специалисты разработали открытый онлайн-курс и электронный ресурс «Капитаны счастливого детства». Там уже есть сценарии игр, чек-листы по безопасности и памятки по возрастной психологии.
Реклама. ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина» ИНН 5260001277 mininuniver.ru/