Созданы водоросли для переработки углекислого газа на МКС в кислород

«Сегодня биотехнологии позволяют перерабатывать любые отходы либо в полезный продукт, либо в энергию. Мы существенно повысили эффективность фотосинтеза водорослей. И теперь один кубический метр этих водорослей обеспечивает полное поглощение углекислого газа, выделяемого одним космонавтом, и регенерацию его в кислород», — сказал Ковальчук.