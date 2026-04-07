Созданы водоросли для переработки углекислого газа на МКС в кислород

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Российские исследователи представили водоросли с новыми свойствами, способные активно поглощать выделяемый космонавтами на борту МКС углекислый газ и перерабатывать его в кислород. Об этом на заседании президиума РАН «Космос как источник научных знаний, прогресса и сотрудничества» сообщил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
«Сегодня биотехнологии позволяют перерабатывать любые отходы либо в полезный продукт, либо в энергию. Мы существенно повысили эффективность фотосинтеза водорослей. И теперь один кубический метр этих водорослей обеспечивает полное поглощение углекислого газа, выделяемого одним космонавтом, и регенерацию его в кислород», — сказал Ковальчук.
Разработку водорослей для бортовых систем жизнеобеспечения космических кораблей ученые Курчатовского института ведут совместно с Институтом медико-биологических проблем РАН, уточнил глава научного центра.