WSJ сообщил, что специалисты выбирают уйти на пенсию вместо борьбы с ИИ

Искуственный интеллект начал полностью заменять человека на рабочих местах, требующих рутинных операций. После его внедрения в работу, многие компании приняли решение о сокращении штата.

Источник: РБК

Американские специалисты предпочитают уходить на пенсию вместо того, чтобы бороться с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на опросы AARP и Pew Research Center.

В пример издание привело 68-летнего Люка Мишеля из Института рака Дана-Фарбер, ведущего мирового центра по лечению и исследованию рака, основанного в 1947 году в США. За свою карьеру контент-стратег пережил две технологические перестройки: сначала настольную издательскую систему в 80-х, а после онлайн-издательство. Но после внедрения ИИ, Институт предложил некоторым сотрудникам досрочный выход на пенсию, и специалист согласился. До этого он рассчитывал проработать ещё несколько лет.

После многолетнего роста и последующего колебания на уровне около 40% в 2010-х годах, доля американцев старше 55 лет в различных рабочих сферах снизилась до 37,2% — самого низкого уровня за более чем 20 лет.

Некоторые возрастные специалисты отмечают, что не хотят проводить последние годы своей карьеры с ИИ, который принёс новые инструменты, ожидания и неопределённость.

По словам соучредителя Ассоциации консультантов по пенсионному планированию и эксперту по психологии выхода на пенсию Роберта Лаура, многие люди выходят на пенсию, когда ключевые элементы их трудовой жизни меняются.

В опросе AARP, проведённом прошлым летом среди 5 тыс. человек в возрасте 50 лет и старше, 25% тех, кто планировал выйти на пенсию раньше, назвали главными факторами стресс на работе и выгорание. Около половины пенсионеров заявили, что ушли с работы, поскольку до этого у них была финансовая стабильность.

Согласно опросу Pew Research Center, пожилые американцы реже, чем их более молодые коллеги используют ИИ. Около 30% людей от 30 до 49 лет заявили, что используют ChatGPT на работе, что почти вдвое больше, чем среди людей старше 50 лет.

В конце января Bloomberg сообщил, что компания Amazon уволит около 16 тыс. корпоративных сотрудников по всему миру на фоне обострения конкуренции в сфере ИИ.

В начале апреля в американском технологическом секторе на фоне внедрения ИИ в работу начало расти число сокращений сотрудников.

«Компании перераспределяют бюджеты в пользу инвестиций в искусственный интеллект в ущерб созданию рабочих мест», — заявил финансовый директор компании Challenger, Gray & Christmas Inc. Энди Челленджер в беседе с Bloomberg.

Технологические гиганты, такие как Meta (деятельность корпорации Meta признана в России экстремистской и запрещена) также начали планировать сокращение персонала из-за внедрения в работу искусственного интеллекта. По данным Reuters, компания планирует сократить от 20% персонала и повысить эффективность оставшихся специалистов.

