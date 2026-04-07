Нидерландский банк ING расторг сделку о продаже своего бизнеса в России

ING объявил о достижении соглашения о продаже своего бизнеса в России компании Global Development JSC, «российской компании, принадлежащей московскому финансовому инвестору, имеющему опыт работы в сфере факторинговых услуг», в январе прошлого года. По условиям Global Development должна была приобрести все акции ING Bank (Eurasia) JSC и взять на себя всю российскую деятельность и персонал. Закрытие сделки ожидалось в третьем квартале 2025 года. Сумма не раскрывалась. ING тогда оценил потерю прибыли от продажи российского бизнеса примерно в €700 млн.