Нидерландский банк ING расторг сделку о продаже своего бизнеса в России

Нидерландский банк ING объявил о расторжении соглашения о продаже своего российского бизнеса компании Global Development JSC.
Банк объяснил свое решение тем, что в настоящее время не видит реальных возможностей для получения покупателем необходимых разрешений.
«Наша позиция остается неизменной: мы не видим будущего для ING в России и по-прежнему сосредоточены на прекращении нашей деятельности на российском рынке. Мы оцениваем дальнейшие шаги для достижения этой цели», — заявили в ING.
Там отметили, что любой альтернативный сценарий выхода будет иметь финансовые последствия, «аналогичные тем, что возникли бы при реализации ранее предложенной сделки по продаже». По оценке банка, влияние на коэффициент CET1 (коэффициент достаточности базового капитала) составит около 7 базисных пунктов.
Там пояснили, что с февраля 2022 года не заключали новых сделок с российскими клиентами, сократили масштабы деятельности и предприняли шаги по отделению российского бизнеса. «Мы также продолжим дальнейшее сокращение нашей доли работы с российскими клиентами за рубежом», — добавили в банке.
ING объявил о достижении соглашения о продаже своего бизнеса в России компании Global Development JSC, «российской компании, принадлежащей московскому финансовому инвестору, имеющему опыт работы в сфере факторинговых услуг», в январе прошлого года. По условиям Global Development должна была приобрести все акции ING Bank (Eurasia) JSC и взять на себя всю российскую деятельность и персонал. Закрытие сделки ожидалось в третьем квартале 2025 года. Сумма не раскрывалась. ING тогда оценил потерю прибыли от продажи российского бизнеса примерно в €700 млн.
ING принадлежат 100% акций ИНГ Банка (Евразия), который работает с 1993 года. По состоянию на декабрь 2024 года он занимал 66-е место в рейтинге российских банков.
Согласно данным СПАРК, «Глобал Девелопмент» с уставным капиталом 15 тыс. руб. была зарегистрирована в ноябре 2024 года, ее гендиректор — Андрей Муравьев, который также руководит компанией «АА Групп».
