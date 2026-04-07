В мэрии рассказали о возможностях «Лета в Москве» для предпринимателей

Правительство Москвы пригласило представителей бизнеса к участию в проекте «Лето в Москве». Об этом сообщается на сайте городской мэрии.
«Москва уже несколько сезонов предлагает столичным предпринимателям широкие возможности для продвижения в рамках городских событий, помогает увеличивать продажи за счет притока новой аудитории и повышать лояльность клиентов. Бизнесу это позволяет находиться в эпицентре городского трафика, использовать готовую инфраструктуру и оборудование, выбирать гибкие и разнообразные сценарии участия в проектах, получать информационную поддержку и стать частью насыщенной программы мероприятий», — пояснили в мэрии.
Так, в проекте «Лето в Москве» бизнесы могут поучаствовать в качестве спонсоров, получая брендирование площадок фестиваля, размещение на бульварах и в пешеходных зонах, на объектах городской инфраструктуры и униформе сотрудников, медиаповерхностях, временных конструкциях (лавочках, сценах). Предприниматели смогут также провести именные фирменные мероприятия: фестивали, концерты, соревнования, публичные выступления, мастер-классы, подчеркнули в мэрии.
Также в рамках столичных сезонных фестивалей пройдет спецпроект «Время возможностей», который «объединяет городскую событийную программу и площадки предпринимателей», добавили в столичном правительстве. «Благодаря этому жители открывают для себя новые места и форматы досуга, а бизнес увеличивает свои продажи, получает информационную и маркетинговую поддержку. К участию приглашаются компании сфер услуг, общественного питания, торговли, образования, культуры, спорта, индустрии красоты и гостиничного бизнеса», — говорится в сообщении.
Столичные производители могут представить свою продукцию на площадках «Лета в Москве» и в арт-павильонах проекта «Сделано в Москве»: например, в формате дегустаций или выставок.
«В летнем сезоне возвращается полюбившийся москвичам сервис бронирования городских пространств “Все на улицу!”. Удобные городские площадки с развитой инфраструктурой (шале, беседка, сцена и другое) могут бесплатно забронировать все желающие для проведения мероприятий под своим брендом: мастер-классов, лекций, концертов, тренировок и других», — подытожили в мэрии.
В июне—июле 2025 года столичные общепиты, организации культуры и досуга нарастили выручку на 24,3% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, отчитывался ранее мэр Москвы Сергей Собянин. За первое полугодие 2025-го количество кафе и ресторанов в Москве выросло на 655, а число летних веранд впервые превысило 5 тыс. Более 1,5 тыс. предпринимателей организовали свыше 5,1 тыс. мероприятий и специальных предложений.