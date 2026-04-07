ТЦ среди могил. На Бадалыке снесут незаконно построенный торговый комплекс

«Задвинуть» конкурентов, превратить оформление документов в формальность и хозяйничать на огромной территории, незаконно размещая коммерческие объекты. Это не ностальгия пожилого бизнесмена о «лихих 90-х», а современные реалии красноярских кладбищ.
Предпринимателям, занимающимся благоустройством захоронений, буквально не давали развернуться, пока в дело не вмешалась прокуратура. Krsk.aif.ru связался с представителями ведомства и узнал детали истории с беспорядками на погосте.
Права «дышали на ладан».
Владельцы фирм, действующих на городских погостах, не один год сталкивались с препонами, прежде чем обратились за помощью к правоохранителям.
Получить разрешение на работы можно было только после подачи заявления в МКУ «УДИБ»: но рассматривались документы в разные сроки. Одним приходилось ждать одобрения на протяжении месяца, другие получали согласие всего за два дня. Кому-то выделяли на проведение работ два месяца, а кто-то должен был уложиться в трое суток.
В феврале 2026 года возмущённые неравноправием предприниматели обратились на личный приём к прокурору Красноярского края. Проведённая ведомством проверка подтвердила: в условиях вольного распределения привилегий конкуренция на кладбищах находилась «при смерти».
«Порядок продления отсутствовал — всё решалось “на глазок” и по настроению сотрудника. О равном доступе к муниципальной услуге говорить не приходилось», — отметили в прокуратуре.
«Хозяин» кладбища.
В ходе мероприятий, проведённых ведомством на погостах, вскрылся и ещё один факт самоуправства.
На кладбище Бадалык под видом временных одноэтажных сооружений много лет незаконно функционировал торговый комплекс. Бумаги на его размещение нелегально оформили в обход торгов, а через некоторое время площадь объекта увеличили почти вдвое.
«В 2016 году заключили договор сроком до 2021 — тогда площадь “ТЦ” составляла 6000 кв. м. В 2021 году объект был расширен до 10000 кв. м. Продавали там похоронную продукцию, принимали заявки на услуги», — рассказала нашему корреспонденту старший помощник прокурора Красноярского края по связям со СМИ Олеся Климова.
Незаконное предоставление участка под торговый комплекс стало своеобразной негласной декларацией на монополию одного из юрлиц: по сути, привилегированный бизнесмен получил право хозяйствовать на погосте.
Интересное соседство.
По данным ведомства, долгое время в здании на территории так называемого «ТЦ» находился и отдел организации похоронного дела, занимающийся контролем санитарного состояния кладбищ и соблюдением правил содержания захоронений.
Но после того как прокурор вынес претензию, служба, вместо того, чтобы переехать в соседнее помещение или отстроить для себя модульное здание на территории погоста, передислоцировалась в один из домов по ул. Калинина в 20 километрах от Бадалыка. Крайними остались граждане: чтобы урегулировать вопросы относительно порядка на местах захоронений, им приходилось совершать путешествие по городу.
Теперь отдел будет возвращён на территорию кладбища.
Наведут порядок и в процессе рассмотрения заявлений от фирм, занимающихся благоустройством на погосте. Чётко зафиксируют сроки проведения работ, регламентируют процедуру их продления.
Все временные сооружения на кладбище подвергнутся ревизии. Незаконно возведённые объекты демонтируют.
Кладбищенскому ТЦ осталось стоять недолго: хотя сроки его сноса прокуратура озвучить пока не готова, ответственные лица уже уведомлены об обязанности ликвидировать постройку.
«Возможность произвола исключена», — утверждают в прокуратуре, отмечая, что временные неудобства для граждан будут оперативно устранены под контролем ведомства.