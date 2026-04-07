Ученика, напавшего на педагога в Добрянке, ранее не допустили к экзамену

Источник: РИА Новости

ДОБРЯНКА (Пермский край), 7 апр — РИА Новости. Ученик, напавший на учительницу у входа в школу в Добрянке в Пермском крае, ранее не был допущен до экзамена по русскому языку, рассказал РИА Новости учащийся этой школы.

«(Его — ред.) не допустили к экзаменам», — сказал собеседник агентства.

Ученик уточнил, что речь идет об экзамене по русскому языку.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что во вторник подросток напал на учительницу на улице у входа в школу в пермской Добрянке. Педагог скончалась. СК расследует уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и по статье 293 УК РФ (халатность).