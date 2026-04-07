В Новополоцке подросток вышел из больницы и пропал

Правоохранители объявили в розыск несовершеннолетнего Данилу Понтаплева, сообщили в телеграм-канале поисково-спасательного отряда «Ангел».
Подросток пропал в Новополоцке 6 апреля. Известно, что около 19.00 часов 17-летний пациент ушел из больницы на улице Гайдара. До настоящего времени местонахождение мальчика не установлено.
Также еще устанавливается, в какой одежде молодой человек ушел из больницы. Из известных примет подростка только то, что он худощавый, с карими глазами, темными волосами и ростом около 160 сантиметров.
Позже в ПСО сообщили, что 7 апреля мальчик был найден и, что с ним все хорошо.
