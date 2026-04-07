Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новополоцке подросток вышел из больницы и пропал

Под Витебском милиция ищет мальчика, который ушел из больницы и пропал.

Правоохранители объявили в розыск несовершеннолетнего Данилу Понтаплева, сообщили в телеграм-канале поисково-спасательного отряда «Ангел».

Подросток пропал в Новополоцке 6 апреля. Известно, что около 19.00 часов 17-летний пациент ушел из больницы на улице Гайдара. До настоящего времени местонахождение мальчика не установлено.

Также еще устанавливается, в какой одежде молодой человек ушел из больницы. Из известных примет подростка только то, что он худощавый, с карими глазами, темными волосами и ростом около 160 сантиметров.

Позже в ПСО сообщили, что 7 апреля мальчик был найден и, что с ним все хорошо.

Тем временем МЧС сообщило о последствиях из-за сильного ветра в Беларуси: «Упавшие деревья, сорванные рекламные щиты».