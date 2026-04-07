В Минусинске 17-летнего курьера мошенников обвинили в хищении 1,6 млн рублей у пенсионерки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Минусинске предъявлено обвинение 17-летнему жителю Новосибирска, которого подозревают в участии в мошеннической схеме против пожилой женщины.
По версии следствия, 21 февраля подросток по указанию кураторов из мессенджера приехал на такси в Минусинск и встретился с 78-летней местной жительницей. Он забрал у нее более 1,6 млн рублей и оставил деньги в условленном месте, после чего вернулся в Новосибирск.
Как установили следователи, накануне пенсионерке написали в мессенджере от имени бывшего коллеги и сообщили об «утечке данных». Затем с ней связались лжесотрудники правоохранительных органов и убедили, что с ее счета якобы пытаются перевести деньги в недружественную страну. Чтобы «сохранить средства», женщине предложили передать наличные курьеру для декларирования.
Подозреваемого задержали в Новосибирске сотрудники полиции. Суд отправил его под стражу.
Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в региональном управлении СК.