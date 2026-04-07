Площадь Луговую от затоплений будут спасать дополнительной ливневкой

Мэрия нашла подрядчика на ее обустройство.

Источник: PrimaMedia.ru

Для отвода воды с площади Луговой во Владивостоке обустроят дополнительную ливневую канализацию. На эти работы уже определен подрядчик, которому предстоит сделать ливневку до конца мая.

Как сообщили в администрации Владивостока, выполнять работы будет компания «Роудс». Она стала победителем открытого электронного аукциона.

«Компании-подрядчику необходимо будет смонтировать четыре новых колодца, 50 метров водосборных лотков и 100 метров новых труб водоотведения. Все работы должны быть выполнены до 20 мая, а приступить к ним строители смогут уже в ближайшее время», — отметили в пресс-службе мэрии.

Традиционно во время осадков Луговая уходит под воду. Дополнительная ветка сети ливневой канализации на площади Луговой призвана обеспечить более быстрый отвод воды с проезжей части во время сильных дождей.