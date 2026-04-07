Сотрудники учреждения культуры в Башкирии прошли диспансеризацию

Работники Балтачевского районного дворца культуры в Республике Башкортостан приняли участие в диспансеризации, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Проведение таких медосмотров отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Всего в комплексном обследовании, организованном в Балтачевской центральной районной больнице (ЦРБ), приняли участие 47 человек. Они сдали маммографию, флюорографию, ЭКГ, измерили артериальное давление, уровень сахара и холестерина в крови, ЭКГ, получили консультации терапевтов.
«Главная цель диспансеризации — раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. Проведение обследования в выходной день позволило сотрудникам пройти медицинский осмотр без отрыва от работы, что способствует более ответственному отношению к своему здоровью и своевременному выявлению заболеваний. Мы видим большой интерес к таким акциям и планируем и дальше развивать практику диспансеризации выходного дня, расширяя круг участников и приглашая к обследованию сотрудников других организаций района», — подчеркнул главный врач Балтачевской ЦРБ Салават Гельметдинов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.