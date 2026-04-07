Синоптики прогнозируют усиление ветра в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По данным синоптиков Среднесибирского УГМС, 8 апреля в центральных районах Красноярского края, включая Красноярск, прогнозируется ухудшение метеорологических условий.
Ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 15−18 м/с. На дорогах местами возможна гололедица.
В связи с неблагоприятными погодными условиями специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности. В частности, при передвижении по улице следует учитывать риск падения деревьев, заборов и других конструкций, избегать линий электропередач и не приближаться к оборванным проводам.
Автовладельцам советуют не оставлять транспорт рядом с деревьями и слабо закрепленными объектами. В помещениях необходимо плотно закрывать окна и двери. Также при сильном ветре не рекомендуется выполнять работы на высоте и на строительных конструкциях.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по единому номеру экстренных служб 112.
