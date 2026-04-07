Для челябинского метротрама закупят еще 12 вагонов

Новые трамваи будут трехсекционными, низкопольными и двухсторонними — то есть водителю не придется разворачиваться в конце линии. Каждый вагон рассчитан больше чем на 200 пассажиров, из них 66 мест — сидячих. В салоне установят кондиционеры, валидаторы, видеокамеры, Wi-Fi и зарядки для телефонов.