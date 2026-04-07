Для челябинского метротрама закупят еще 12 вагонов

Для челябинского метротрама купят еще 12 вагонов. На это потратят еще 2,5 млрд рублей. Информация появилась на официальном сайте госзакупок, сообщает Pchela.news.
Новые трамваи будут трехсекционными, низкопольными и двухсторонними — то есть водителю не придется разворачиваться в конце линии. Каждый вагон рассчитан больше чем на 200 пассажиров, из них 66 мест — сидячих. В салоне установят кондиционеры, валидаторы, видеокамеры, Wi-Fi и зарядки для телефонов.
— Трамвай предназначен для движения на наземных и подземных линиях шириной колеи 1524 мм с возможностью выхода на линии ускоренного движения, — говорится в документах закупки.
Особое внимание уделили безопасности водителя. Специальная камера будет следить за его состоянием: если он отвлекся на телефон, курит, уснул или потерял сознание, система сразу отправит тревожное сообщение диспетчеру с видеофрагментом. Заявки от поставщиков принимают до 24 апреля, а все 12 трамваев должны поставить в Челябинск не позднее 8 декабря.
Напомним, первые трамваи такого типа уже курсируют по улицам города — на популярном у горожан маршрут № 3. Кроме того, на этом участке полностью обновили контактную сеть и рельсы.