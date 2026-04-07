Кремль переадресовал правоохранителям вопрос о нападении на учителя

Оценку ситуации с нападением школьника на учителя в Пермском крае должны давать специалисты, а не Кремль. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать гибель педагога, передает корреспондент РБК.
«Есть правоохранительные органы, которые принимают все необходимые меры. Не в Кремле давать оценку подобной ситуации, это должны делать специалисты», — сказал он.
Утром 7 апреля девятиклассник напал с ножом на своего классного руководителя в городе Добрянка Пермского края. Педагог скончался, подросток находится в территориальном отделении полиции. По данным телеграм-канала Mash, причиной нападения мог стать недопуск школьника к экзаменам.
По указу министра просвещения Сергея Кравцова в Пермский край отправили специальную комиссию.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство, однако позже переквалифицировал на убийство (ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса).
Оставайтесь на связи с РБК в Max.