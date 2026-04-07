Кремль переадресовал правоохранителям вопрос о нападении на учителя

Утром 7 апреля девятиклассник напал с ножом на своего классного руководителя в городе Добрянка Пермского края. Педагог скончался, подросток находится в территориальном отделении полиции. По данным телеграм-канала Mash, причиной нападения мог стать недопуск школьника к экзаменам.