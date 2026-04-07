На Дону по итогам марта увеличился объем выдачи ипотечных кредитов

Эксперты отмечают уверенный рост ипотечного рынка после февральской коррекции. При этом Ростовская область вошла в число лидеров по доле льготных программ, а также продемонстрировала значительный рост рыночных программ по сравнению с предыдущим месяцем по данным Сбера.
Объем выдачи жилищных кредитов в Ростовской области по базовой программе в марте увеличился на 7,5%, а доля рыночной ипотеки составила 28,5%. Безусловным лидером на Дону традиционно остается Семейная ипотека. На нее в марте пришлось 67,6% от общего объема выдач.
По словам директора департамента «Домклик» Сбербанка Алексея Лейпи, аналитиками в марте был зафиксирован рост спроса на рыночную ипотеку в целом по стране. За год кредитование по рыночным ставкам выросло более чем в 4 раза и достигло 85,1 млрд рублей. Это стало возможным благодаря снижению ключевой ставки ЦБ.
На Дону произошел рост и среди других льготных программ. По итогам марта доля IT-ипотеки увеличилась на 0,8 п.п. Сейчас она составляет 2,2%.
Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Глеб Садов.
— Мы видим, как донской ипотечный рынок постепенно восстанавливается и смещается в сторону классических базовых программ. Снижение ключевой ставки сказывается и на поведении жителей — те, кто откладывал покупку квартиры год назад, сегодня возвращаются на рынок. Цифры это подтверждают: за март доля рыночной ипотеки выросла с 21 до почти 30%. Люди почувствовали доступность и реальную возможность улучшить свои жилищные условия, — отметила заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова.