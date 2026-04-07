На Дону по итогам марта увеличился объем выдачи ипотечных кредитов

— Мы видим, как донской ипотечный рынок постепенно восстанавливается и смещается в сторону классических базовых программ. Снижение ключевой ставки сказывается и на поведении жителей — те, кто откладывал покупку квартиры год назад, сегодня возвращаются на рынок. Цифры это подтверждают: за март доля рыночной ипотеки выросла с 21 до почти 30%. Люди почувствовали доступность и реальную возможность улучшить свои жилищные условия, — отметила заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова.