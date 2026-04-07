Ученые раскрыли нижегородцам формулу продуктивного дня

Нижегородцам озвучили формулу продуктивного дня. Об этом рассказали в MAX-канале «Бокал прессека».

Оптимальным для когнитивных функций является режим «52 минуты активности / 17 минут восстановления». Такие паузы содействуют восстановлению концентрации и предотвращают умственное истощение.

Мозг максимально эффективен в течение примерно трех часов интенсивной сфокусированной работы. Важно направить эту энергию на решение первостепенных задач.

Ежедневная двадцатиминутная прогулка на свежем воздухе способствует снижению уровня стрессового гормона кортизола и стимулирует творческое мышление за счет смены обстановки.

Соблюдение гармонии между рабочими сессиями, периодами релаксации и физической активностью является ключом к эффективному управлению временем и поддержанию высокого уровня энергии.

Напомним, что еще одним подходом к созданию продуктивного дня стало планирование. Трафик на сервисы для планирования в приволжской столице за год увеличился более чем в 3 раза.