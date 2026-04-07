Губернатор Махонин: умерла учительница из Добрянки, на которую напал ученик

Подросток с ножом напал на учительницу возле входа в школу в пермской Добрянке. Врачи несколько часов боролись за ее жизнь, но спасти женщину не удалось. Коллеги отозвались об учительнице как о «человеке добрейшей души» и заявили, что на нее не за что было нападать. Подростка задержали на месте. Известно, что он состоял на учете и имел проблемы с учебой. Причиной убийства мог стать отказ педагога допустить ученика к экзаменам.