В Росгидрометцентре назвали «чушью» связь наводнения в Дагестане с Ираном

Масштабные подтопления в Дагестане произошли из-за сочетания количества выпавших осадков с особенностью рельефа региона. Сообщения о том, что наводнения связаны с разгоном облаков в Иране, не соответствуют действительности, сообщил «РИА Новости» начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков.
Как пишет агентство, в социальных сетях распространяется мнение, что причиной подтоплений в Дагестане могла стать расчистка неба от облаков над Ираном для американских спутников.
«Это высказывание — полная чушь. Наводнения в Дагестане вызваны всего лишь одной причиной — обильными осадками, которые прошли по всему Кавказу, но в Дагестане последствия оказались наиболее заметными из-за особенностей рельефа и попадания воды в населенные пункты», — заявил Цыганков.
По его словам, циклоны на Кавказе идут круглый год. И хоть 50 мм осадков — это немного для региона, они выпали на определенной местности, из-за чего произошли наводнения. «И, к сожалению, они будут продолжаться, так как это лотерея, где невозможно предсказать, куда именно ударит стихия», — заключил эксперт.
В конце марта на Дагестан обрушились сильный ветер со скоростью до 23 м/с и мощные дожди. Улицы многих городов быстро ушли под воду, уровень которой местами достигал полутора метров. В Махачкале из-за обильных ливней обрушился многоквартирный дом.
По словам главы республики Сергея Меликова, в результате наводнения пострадали более 6,2 тыс. человек.
