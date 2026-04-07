СК расследует двойное убийство в Таганроге

СК выясняет обстоятельства убийства супружеской пары в Таганроге.

Источник: РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 апр — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства убийства супружеской пары в Таганроге, сообщил журналистам пресс-секретарь СУСК России по Ростовской области.

По его словам, 6 апреля в следствие поступило сообщение об обнаружении в одном из частных домов на территории города тел супружеской пары с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц.

«Следователями и криминалистами регионального управления выполнен осмотр места происшествия и осмотр тел погибших», — сказал представитель ведомства.

После совершения убийства злоумышленник скрылся с места происшествия, его ищут.