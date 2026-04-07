Космонавт Кирилл Песков проведет встречу с красноярцами

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске 8 апреля в рамках Недели космоса в Национальном центре «Россия» состоится встреча с космонавтом Кириллом Песковым — первым представителем Красноярского края в отряде «Роскосмоса».
Мероприятие начнется в 12:00.
Кирилл Песков с января 2021 года является космонавтом-испытателем. В августе 2025 года он совершил первый космический полет в составе миссии Crew-10 и провел на орбите 147 суток.
В ходе встречи космонавт расскажет о подготовке к полетам, работе на Международной космической станции и ответит на вопросы участников.
Вход свободный.
