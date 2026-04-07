В красноярской спортшколе дети тренировались без инвентаря

В Красноярске после проверки прокуратуры спортивная школа закупила необходимый инвентарь для тренировок детей.
По информации надзорного ведомства края, об отсутствии инвентаря в спортивной школе «Энергия» стало известно в прошлом году. В частности, для художественной гимнастики не хватало акробатической дорожки, также не было каната и гимнастических колец. А пловцы обходились без тренировочных ласт, мячей и специальных поясов для гидросопротивления.
«Федеральные стандарты спортивной подготовки требуют оснащения на 100%. Но школа годами закрывала на это глаза. Прокуратура изучила нормы Минспорта, осмотрела залы и бассейны. Вывод оказался простым: права несовершеннолетних спортсменов на полноценную подготовку нарушены. Директору школы внесли представление с требованием устранить нарушения», — отметили в надзорном ведомстве.
После проверки прокуратуры руководство спортшколы провело 9 закупок спортивного инвентаря и экипировки на общую сумму более 3,3 млн рублей. В результате стандарты оснащения выполнены в полном объеме.
