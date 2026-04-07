У колорадского жука нашли более 3,5 тыс. генов, меняющихся в ответ на инфекции

Для этого ученые планируют подавлять не жизненно важные гены, а ключевые узлы иммунитета, связанные с устойчивостью к патогенам. В совместной работе с коллегами из Института искусственного интеллекта Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (Москва), ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» и Института химической кинетики и горения СО РАН ученые выполнили транскриптомный анализ колорадского жука прямо во время развития инфекций. Исследование было сосредоточено на ключевой стадии иммунного ответа — инкапсуляции патогена клетками гемолимфы насекомого (гемоцитами) — и проведено в двух тканях жука: гемоцитах и жировом теле.