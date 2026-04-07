У колорадского жука нашли более 3,5 тыс. генов, меняющихся в ответ на инфекции

НОВОСИБИРСК, 7 апреля. /ТАСС/. Российские ученые обнаружили у колорадского жука более 3,5 тыс. генов, уровень активности которых изменяется в ответ на инфекции. Эти данные помогут в разработке новых подходов для контролем за вредителем через заражение жука грибами, сообщает официальное издание СО РАН «Наука в Сибири».
«Сотрудники нескольких российских институтов провели транскриптомный анализ тканей колорадского жука во время развития инфекций, вызываемых патогенными для этого насекомого грибами Beauveria и Metarhizium. В результате было выявлено более 3,5 тыс. генов, уровень активности которых изменяется в ответ на инфекции. Полученные данные существенно помогут дальнейшему изучению иммунитета колорадского жука и разработке новых подходов биологического контроля вредителя», — говорится в сообщении.
Для контроля над вредителем ученые предлагают использовать паразитические грибы, поражающие исключительно членистоногих. Они заражают жертву через покровы и, постепенно заполняя полость тела, вызывают ее гибель, а после используют погибшего хозяина как питательный субстрат для выращивания нового поколения спор. «Сделать колорадского жука более восприимчивым к воздействию таких патогенов — один из перспективных способов контроля численности этого вредителя, эффективный и более безопасный для окружающей среды, чем применение пестицидов. Такие подходы разрабатывают сотрудники Института систематики и экологии животных СО РАН», — пишет издание.
Для этого ученые планируют подавлять не жизненно важные гены, а ключевые узлы иммунитета, связанные с устойчивостью к патогенам. В совместной работе с коллегами из Института искусственного интеллекта Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (Москва), ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» и Института химической кинетики и горения СО РАН ученые выполнили транскриптомный анализ колорадского жука прямо во время развития инфекций. Исследование было сосредоточено на ключевой стадии иммунного ответа — инкапсуляции патогена клетками гемолимфы насекомого (гемоцитами) — и проведено в двух тканях жука: гемоцитах и жировом теле.
«Анализ показал, что иммунные реакции жука зависят как от типа ткани, так и от вида патогена: для разных инфекций и тканей характерны свои наборы активируемых генов. В результате ученые создали подробную карту экспрессии генов, отражающую работу иммунной системы колорадского жука во время развития грибковых болезней», — добавили в «Науке в Сибири».