Полиция ищет мужчину, подозреваемого в убийстве родителей в Таганроге

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 апр — РИА Новости. В Ростовской области объявили в розыск подозреваемого в убийстве двух человек в Таганроге, сообщил региональный главк МВД.
«Сотрудники полиции города Таганрога разыскивают по подозрению в совершении тяжкого преступления, повлекшего гибель двух человек, Давтян Варшама Сейрановича 1993 года рождения», — говорится в релизе.
По информации СК, накануне в одном из частных домов нашли тела пожилых супругов. Следователи возбудили уголовное дело.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах региона, подозреваемый — сын погибших.