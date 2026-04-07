Полиция ищет мужчину, подозреваемого в убийстве родителей в Таганроге

В Таганроге разыскивают мужчину по подозрению в убийстве родителей.

Источник: РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 апр — РИА Новости. В Ростовской области объявили в розыск подозреваемого в убийстве двух человек в Таганроге, сообщил региональный главк МВД.

«Сотрудники полиции города Таганрога разыскивают по подозрению в совершении тяжкого преступления, повлекшего гибель двух человек, Давтян Варшама Сейрановича 1993 года рождения», — говорится в релизе.

По информации СК, накануне в одном из частных домов нашли тела пожилых супругов. Следователи возбудили уголовное дело.

Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах региона, подозреваемый — сын погибших.