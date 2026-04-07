В Перми ищут подрядчика для строительства дорожной лаборатории за 85 млн рублей

Комплекс разместят в районе улицы Плеханова.

Источник: Комсомольская правда

В Перми объявили конкурс на создание новой испытательной лаборатории для краевого управления автомобильных дорог и транспорта. Начальная стоимость контракта составляет 85,2 млн рублей. Об этом пишет «Business Class».

Будущему подрядчику предстоит не только подготовить проект, но и полностью построить объект. Планируется возведение двух зданий: двухэтажной лаборатории площадью около 500 квадратных метров и отдельного архивохранилища примерно на 200 «квадратов». Также в задачи входит установка всех необходимых инженерных систем.

Комплекс разместят на участке площадью 7,7 тысячи квадратных метров в районе улицы Плеханова.

Сроки выполнения работ уже определены: подготовить проектно-сметную документацию нужно до 11 августа 2026 года, а завершить строительство — до 11 ноября того же года.

Подать заявки на участие в конкурсе можно до 22 апреля, победителя выберут 27 апреля.