Баканов заявил о партнерах по МКС, отказывающих другим странам в полетах

Некоторые дружественные страны обращаются к России с просьбой подготовить и отправить своих космонавтов на Международную космическую станцию (МКС), однако часть партнеров России по станции выступают против их присутствия, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.
«Сейчас к нам обращается ряд стран с просьбой подготовить свои пилотируемые миссии, подготовить своих космонавтов для полетов на МКС. Но ряд стран, наши партнеры по МКС, не будут их называть, чтобы не обидеть, отказывают. Такой истории с российской орбитальной станцией не будет», — сказал Баканов в ходе просветительского марафона «Космос со Знанием» (цитата по «РИА Новости»).
Ранее Баканов заявил, что Россия будет последовательно развивать технологии, необходимые для осуществления пилотируемых миссий на Марс, уделяя особое внимание здоровью космонавтов.
Он подчеркнул, что в этом отношении одной из главных проблем является воздействие космической радиации, особенно тяжелых заряженных частиц: длительный полет до Марса может оказать значительное влияние на здоровье экипажа.
«Роскосмос» намерен разрабатывать и отрабатывать новые технологии для такой защиты, процесс будет поэтапным, с ежегодной апробацией инновационных решений.
