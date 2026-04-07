Форум «Эндаументы. Навсегда» посетили более 500 участников

Форум «Эндаументы. Навсегда» собрал более 500 участников и свыше 50 представителей органов власти, бизнеса, образования, культуры и некоммерческих организаций. Об этом сообщили в благотворительном фонде Владимира Потанина.
Участники обсудили, как целевые капиталы (эндаументы) помогают реализовывать общественно значимые проекты, обеспечивать финансовую стабильность организаций, выстраивать коммуникации с внешней аудиторией и работать с донорами. Одно из направлений дискуссии было посвящено развитию фондов целевого капитала (ФЦК) в вузах. Это инструмент долгосрочного финансирования, который формируется за счет пожертвований выпускников и студентов, преподавателей и бизнеса. Полученный таким образом доход направляется на развитие вуза, например, на стипендии, научные разработки, модернизацию инфраструктуры.
На пленарной сессии в своем видеообращении вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил значимость целевых капиталов как инструмента устойчивого финансирования образования и науки. Он подчеркнул необходимость развития эффективных механизмов управления ими, а также партнерства государства, бизнеса и НКО в рамках утвержденной концепции развития благотворительности до 2030 года.
«Мы должны создать эффективный механизм работы с фондами целевого капитала, которые дадут вузам и самостоятельность, и возможность внебюджетного финансирования», — отметил Дмитрий Чернышенко.
Главной темой обсуждений стало переосмысление целевых капиталов как устойчивого механизма долгосрочного развития, позволяющего организациям и университетам планировать будущее и формировать наследие даже в условиях нестабильности. Об этом говорил и специальный гость форума — основатель фонда Владимир Потанин.
«Благотворительность — это бизнес, в смысле, дело. Большое дело. И это дело не должно носить разовый характер, а должно помогать людям организовывать свое существование», — сказал он.
Заместитель генерального директора по коммуникационным проектам АНО «Национальные приоритеты» Ирина Осадчая рассказала о том, как в обществе формируется доверие к эндаументам в сфере науки и образования. По ее данным, пока что коммуникации в этой сфере происходят скорее точечно.
По мнению эксперта, нужна большая федеральная коммуникационная кампания по продвижению культуры пожертвований как категории. Она должна акцентировать внимание на том, что благотворительность — это хорошо, достойно и даже модно, и быть при этом понятной и доверительной. Базироваться она должна на примерах вузов, которые уже развивают целевые капиталы и тем самым могут финансировать важные и полезные для общества исследования.
Дмитрий Чернышенко также обратился к присутствующим с предложением ознакомиться с разработанными Минобрнауки России предложениями по поддержке образовательных организаций их выпускниками. Речь идет о совершенствовании механизмов формирования и использования фондов целевого капитала. Участники форума могут направить свою обратную связь по данным инициативам.
