Две иномарки столкнулись на площади Кирова в Новосибирске

В Новосибирске на площади Кирова произошло столкновение двух легковых иномарок. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ НСО «Центр организации дорожного движения».
Авария случилась на кольцевом проезде, где светлая машина выезжала на зеленый сигнал светофора, а темный автомобиль в это время продолжал движение по кольцу. Камера фотовидеофиксации записала момент, как транспортные средства не поделили проезжую часть.
В ведомстве отметили, что дорога является зоной повышенной опасности, и призвали водителей строго соблюдать правила дорожного движения.