В Волгограде собирают колесо обозрения «Красное солнце» для нового парка

В новом парке Красноармейского района Волгограда активно монтируют колесо обозрения «Красное солнце». Подрядчик приступил к сборке внутреннего обода 50-метрового гиганта, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Этот аттракцион ранее радовал гостей ЦПКиО.
Сейчас специалисты устанавливают 40 стрел по 25 метров каждая, а также 240 связующих элементов. Им предстоит собрать внутренний и внешний обода, а также другие части конструкции. После завершения сборки на колесо установят 20 пассажирских модулей. Ранее на площадке обустроили восемь опорных колонн и центральный вал весом 5,5 тонн.
Колесо обозрения, входящее в топ-3 самых молодых 50-метровых аттракционов России, в 2025 году украшало Центральный парк культуры и отдыха. Теперь «Красное солнце» поднимется над бульваром Энгельса. С высоты птичьего полета посетителям откроется вид на благоустроенный бульвар, Волго-Донской канал и реку Волгу. Откроют аттракцион уже в текущем теплом сезоне.