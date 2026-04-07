Омичи столкнулись с многочасовыми задержками рейсов в Сочи и обратно

В южном аэропорту вводили временные ограничения на выполнение полётов.

Источник: Om1 Омск

Омичи вновь сталкиваются с задержкой рейсов в Сочи и полёта в обратном направлении. Во вторник, 7 апреля, рейсы EO/N4−479 Сочи — Омск и EO/N4−480 Омск — Сочи. Об этом пассажиров предупредили в пресс-службе авиакомпании Nordwind.

Рейс из Сочи в Омск должен был отправиться в 9:40 по московскому времени. Теперь полёт запланирован на 14:30 часов. Борт из Омска в Сочи должен был вылететь в 17:50 часов, однако самолёт из южного аэропорта до сих пор не прибыл в город, поэтому рейс задерживается до 22:30 часов.

Ранее, 6 апреля, в аэропорту Сочи вводились временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. По данным пресс-службы Росавиации, ограничения вводили в ночь с 5 на 6 апреля, из-за чего расписание полётов скорректировали.

«Пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Авиакомпания рекомендует следить за статусом рейсов на сайтах и информационных табло аэропортов», — подчеркнули в авиакомпании.