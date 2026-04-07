В Прокуратуре раскрыли детали истории с торговым центром на Бадалыке

На территории, выделенной под ТЦ, располагалось несколько одноэтажных построек.

Старший помощник прокурора Красноярского края по связям со СМИ Олеся Климова рассказала корреспонденту krsk.aif.ru детали нашумевшей истории о торговом центре на кладбище Бадалык.

По словам сотрудницы ведомства, десять лет назад площадь, выделенная под ТЦ, была почти вдвое меньше. Но к началу 2020-х годов успела «подрасти».

«В 2016 году заключили договор сроком до 2021 — тогда площадь ТЦ составляла 6000 кв. м. В 2021 году объект был расширен до 10000 кв. м. Продавали там похоронную продукцию, принимали заявки на услуги», — сообщила Олеся Климова.

В Прокуратуре отмечают, что сам комплекс представляет собой участок, на котором расположены временные одноэтажные сооружения. Вскоре они подвергнутся ревизии. Незаконно возведённые объекты демонтируют.

Напомним, о торговом комплексе на территории погоста стало известно после того, как предприниматели, занимающиеся благоустройством захоронений, обратились к прокурору Красноярского края.

Другие подробности об истории с ТЦ на кладбище Бадалык krsk.aif.ru собрал в этой статье.