Инвесторам предложили создать рыбоводное хозяйство в Нижегородской области

Корпорация развития Нижегородской области подготовила восьмое по счету «коробочное» инвестпредложение. На этот раз проект касается создания рыбоводного хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Согласно проекту, хозяйство рассчитано на круглогодичное разведение рыбы (карпа, толстолобика и белого амура), а также на прием любителей платной рыбалки. Чтобы воплотить проект в жизнь, понадобится минимум 16,7 миллиона рублей. Срок реализации захватывает почти два года (от 23 месяцев), а вернуть вложения получится через пять лет.
Такие «коробочные» предложения уже содержат все просчитанные параметры, что позволяет инвестору сократить подготовительный этап и быстрее запустить проект. Кстати, поддержка бизнеса с 2025 года стала одной из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», который инициировал президент Владимир Путин.
В Корпорации развития подчеркивают, что спрос на местную рыбу высок, а зависимость региона от импорта постепенно снижается. Для будущего хозяйства потребуется участок от трех до восьми гектаров, электроснабжение 30−100 кВт, своя скважина для воды, септик и, конечно, водоем.
Тем, кто заинтересуется этой идеей, готовы помочь с финансированием. Инвесторам доступны льготные займы, специальные кредиты и «зонтичные» поручительства. Кроме того, для реализации проекта уже присмотрели четыре участка в разных муниципалитетах области.
— Желающие реализовать такой проект могут обратиться в Корпорацию развития, наши специалисты проконсультируют по всем возникающим вопросам и сопроводят проект вплоть до ввода предприятия в эксплуатацию", — сказал генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.
Ранее Корпорация развития уже представляла универсальные инвестпредложения. Среди них — туристический объект с глэмпингами, спорткомплекс со скалодромами, «умный» модульный спортзал, придорожный сервис, турбаза с модульными домиками, автоматические мойки, а также переоборудование объектов культурного наследия в гостиницы. Сейчас часть этих проектов находится в стадии проработки с потенциальными инвесторами.